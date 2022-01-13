Haber Giriş: 13 Ocak 2022 Perşembe 05:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de hırsızlık şüphelisi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de hırsızlık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, sanayi bölgesinde yaşanan hırsızlık olaylarındaki çalıntı malzemelerin bulunmasına yönelik operasyon başlattı
Melikgazi ilçesindeki bir eve düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu A.M.E. (57) yakalandı.
Operasyonda çalıntı olduğu değerlendirilen 700 bin lira değerindeki çok sayıda malzeme ele geçirildi.
Etiketler: Kayseri Hırsızlık Jandarma Genel Komutanlığı
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