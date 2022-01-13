Müdürlük ekipleri tarafından yüksek kesimlerde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanlarının bu ihtiyaçlarının giderilmesi için yoğun çaba harcanıyor.

Bugüne kadar 2 bin 500 kilogram saman, 3 bin 500 kilogram besi yemi ve 2 bin 500 kilogram sebze ve meyve atığı doğaya bırakıldı.

Kış dönemi boyunca devam edecek uygulama kapsamında bu miktarının 40 bin kilograma ulaşması hedefleniyor.