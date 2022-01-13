Sivas İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ve Gürün İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürün ilçesi çöplük mevkisinde kar ve soğuktan etkilenen köpekler için bölgeye mama bıraktı.

Bu sırada cam parçalarıyla sırtından ve boynundan yaralanan yavru köpeği gören ekipler, hayvanı tedavisi için ilçeye getirdi.

Jandarmaların getirdiği yaralı köpek, veteriner kliniğinde tedavi edildi. Yaralı köpeğin Sivas Belediyesi Hayvan Sokak Hayvanları Yaşam Rehabilite Merkezi ve Hayvan Oteli'ne gönderileceği öğrenildi.

Jandarmalar, Gürün Belediyesine bilgi vererek çöplükte olan diğer yavru köpeklerin bakım ve kontrollerinin yapılmasını da sağladı.