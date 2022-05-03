Artvin'de Borçka ilçesi tersine göçün yoğun olduğu bölgelerden biri. Yıllardır büyükşehirde yaşayan Hasan, Şafak, Erdal Altıparmak, Metin, Turan ve Cavit Tabıloğlu ile Kemal Öztürk, memleketleri Borçka’ya dönerek köylerinde tarım ve hayvancılıkla uğraşmaya başladı.

Memleketlerine dönmenin mutluluğunu yaşayan Borçkalı aileler, bir yandan yeni bir hayat kurmanın sevincini yaşarken en çok da bayramı beraber kutlamanın mutluluğu içinde.

Hasan Altıparmak ve Kemal Öztürk, arazilerinde yeni çay ve tarım alanı açmak için hummalı çalışmaya başladı. Diğer yandan ev inşaatlarına ve arıcılığa başlayan kardeşler, yeni hayatlarından mutlu olduklarını söyledi.