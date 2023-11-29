Artvin’de dev dalgaların vurduğu balıkçı barınağında hasar tespitine başlandı

Artvin’de önceki gün başlayan şiddetli yağış bazı bölgelerde heyelanlara neden olurken, fırtınada dev dalgalar sahil bandındaki karayolu ve balıkçı barınağında hasara yol açmıştı.



Dalgakıranları aşan dev dalgalar ile Kemalpaşa ilçesinde bulunan balıkçı barınağındaki barınaklar yıkılmış, bazı tekneler batmıştı. Deniz suyunun çekilmesiyle felaketin boyutu ortaya çıktı. Geçimini balıkçılıkla sağlayan vatandaşlar, ekmek teknelerini kurtarmak için seferber oldu. Dalgıçlar ve vinç yardımıyla tekneler çıkartılarak, tamir için atölyelere çekildi. Kemelpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Saim Çakıcı, "Büyük bir afet yaşadık. 56 yaşındayım, 10 yaşından beri balıkçılık yapıyorum. Ama dünkü gibi afet ilk defa gördüm. 3 kayığımız battı. Zararımız çok, bir barakamız zarar gördü. Devlet büyüklerimiz aradı sağ olsunlar. Hasar tespit çalışması yapıldı. Zararımız büyük, karşılanması talebinde bulunuyoruz” dedi.



Teknesi batan balıkçı Erkan Kocal ise, ”Balıkçı barınağında benim teknem battı. Dört çocuğum var, bu işle ailemi geçindiriyorum. Ağım, her şeyim gitti. Hiçbir şeyim kalmadı” ifadelerini kullandı.