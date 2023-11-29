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Güncel
İHA 29.11.2023 17:58

Bolu Valiliği, ‘kimse sokakta kalmasın’ çağrısı yaptı

Bolu Valiliği, ‘Kimse Sokakta Kalmasın’ sloganı ile sokakta kalan, kimsesiz ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım elini uzatıyor.

Bolu Valiliği, ‘kimse sokakta kalmasın’ çağrısı yaptı

Bolu’da soğuk havaların etkisini hissettirmeye başlamasıyla birlikte Bolu Valiliği tarafından ‘Kimse Sokakta Kalmasın’ sloganıyla yürütülen proje başlatıldı. 

Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan çağrıda, ihtiyaç sahibi, kimsesiz ve kalacak yeri olamayan vatandaşların valiliğe veya 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi istendi.

Bolu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “İhtiyaç sahibi, kimsesiz ve kalacak yeri olamayan vatandaşlarımızdan lütfen bizi haberdar edin. Valiliğimizce kamu misafirhanelerinde ve otellerde misafir edelim” ifadelerine yer verildi. 

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