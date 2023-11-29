Çok Bulutlu 10.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 29.11.2023 17:49

Ankara'da trafik kazasında ölen aynı aileden 4 kişinin cenazeleri defnedildi

Ankara'da otomobilin yol kenarındaki direğe çarpması sonucu hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişinin cenazeleri, Kırşehir'de toprağa verildi.

Ankara'da trafik kazasında ölen aynı aileden 4 kişinin cenazeleri defnedildi

Kazada yaşamını yitiren Ali (53), Makbule (52), Ebru (31) ve Uraz Bulut'un (1) cenazeleri, Kırşehir Ahi Evran Camisi'ne getirildi.

Burada aile yakınları ve akrabaları, taziyeleri kabul etti.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından cenazeler, Kırşehir Asri Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze namazına, Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, İl Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal, İl Jandarma Komutanı Albay Sadık Gülecen, Kılıçözü Sanayi Sitesi esnafları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılıçözü Sanayi sitesi esnaflarından Ali Bulut'un yönetimindeki otomobil, dün, Ankara-Kırıkkale kara yolunda radar uyarı tabelası ve kameralarının bulunduğu direğe çarpmış, kazada aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetmişti.

ETİKETLER
Ankara Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Sakarya'da kuvvetli rüzgar koruma altındaki kum zambaklarına da zarar verdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:07
Emine Erdoğan'dan 'Filistin ile Dayanışma Günü'nde 'kalıcı barış' çağrısı
18:06
Guterres: Gazze'de hiçbir yer güvenli değil
17:59
Kocaeli'de ziyarete açılacak TCG Anadolu İzmit Körfezi'ne demirledi
17:48
ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 5,2 büyüdü
17:47
Konya'da soba zehirlenmesi: 2 ölü
17:39
Milli Güvenlik Kurulu toplandı
Kuvvetli rüzgar Gölcük Tabiat Parkı'nda ağaçları devirdi
Kuvvetli rüzgar Gölcük Tabiat Parkı'nda ağaçları devirdi
FOTO FOKUS
Eyüpsultan'da toprak kayması nedeniyle 3 gecekondu boşaltıldı
Eyüpsultan'da toprak kayması nedeniyle 3 gecekondu boşaltıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ