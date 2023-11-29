Çok Bulutlu 10.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 29.11.2023 17:26

Ayvalık'ta fırtınayla gelen sağanak denizi taşırdı, balıkçı tekneleri battı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Ayvalık'ta fırtınayla gelen sağanak denizi taşırdı, balıkçı tekneleri battı

İlçede güney yönlerden saatte 50 ila 75 kilometre olan rüzgarın hızı zaman zaman ani ataklarla 100 kilometreye ulaştı.

Sağanağın da etkili olduğu Ayvalık'ta, sahil şeridindeki küçük balıkçı teknelerinden bazıları battı. İlçe merkezindeki Yunus Emre Parkı rıhtımı başta olmak üzere Cunda Adası ile ilçe merkezini birbirine bağlayan Gönül Yolu Köprüsü ve Sahilkent Mahallesi sahil şeridinde batan küçük balıkçı tekneleri, Ayvalık Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince iş makineleriyle karaya çıkarılarak parçalanmaktan kurtarıldı.

Ekili alanlarda zarara, bazı reklam panolarının devrilmesine de yol açan fırtına ve şiddetli yağış yüzünden deniz taşarak sahil bandındaki yollarda araç trafiğini aksattı.

​​​​​​​İlçenin kırsal mahallelerinden Akçapınar'da bir caminin minaresinin külahı yerinden oynayarak yana doğru kaydı.

Ağaçları da deviren fırtına sırasında, enerji dağıtımının yapıldığı merkeze yıldırım isabet etmesi nedeniyle bazı mahallelere uzun süre elektrik verilemedi.

Yaşanan olumsuzlukların giderilmesi için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Ayvalık Belediyesi, polis ve jandarma ekiplerince başlatılan çalışmalar sürüyor.

ETİKETLER
Balıkesir
Sıradaki Haber
Hasankeyf kazı çalışmalarına gönüllü katılan öğrenciler mesleği sahada öğreniyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:07
Emine Erdoğan'dan 'Filistin ile Dayanışma Günü'nde 'kalıcı barış' çağrısı
18:06
Guterres: Gazze'de hiçbir yer güvenli değil
17:59
Kocaeli'de ziyarete açılacak TCG Anadolu İzmit Körfezi'ne demirledi
17:48
ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 5,2 büyüdü
17:47
Konya'da soba zehirlenmesi: 2 ölü
17:39
Milli Güvenlik Kurulu toplandı
Kuvvetli rüzgar Gölcük Tabiat Parkı'nda ağaçları devirdi
Kuvvetli rüzgar Gölcük Tabiat Parkı'nda ağaçları devirdi
FOTO FOKUS
Eyüpsultan'da toprak kayması nedeniyle 3 gecekondu boşaltıldı
Eyüpsultan'da toprak kayması nedeniyle 3 gecekondu boşaltıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ