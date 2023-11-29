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Güncel
AA 29.11.2023 17:38

Sakarya'da kuvvetli rüzgar koruma altındaki kum zambaklarına da zarar verdi

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle koruma altındaki kum zambakları da zarar gördü.

Sakarya'da kuvvetli rüzgar koruma altındaki kum zambaklarına da zarar verdi

Karadeniz'e kıyısı olan ilçede kuvvetli rüzgar, hafta başından bu yana aralıklarla etkili oluyor.

Merkez, Alandere ve Caferiye plajlarında yoğun olarak görülen, Dünya Doğayı Koruma Birliği tarafından dünyada nadir rastlanması ve neslinin tükenme tehlikesi altında olması nedeniyle koruma altına alınan kum zambakları, kuvvetli rüzgarın etkisiyle oluşan dalgalar nedeniyle yerinden söküldü.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle çok sayıda kum zambağı soğanlarıyla sökülerek etrafa savruldu.

Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, sahili "beyaz gelinlik" gibi süsleyen kum zambaklarının kuvvetli rüzgar ve dev dalgalar nedeniyle büyük zarar gördüğünü belirterek, "Bölgemizin en büyük zenginliklerinden biri olan kum zambaklarını, zararları telafi edip bulundukları yerlere dikimini yaparak kurtarmaya çalışıyoruz" dedi.

Bitkinin doğal ortamına taşınması noktasında duyarlı olunması gerektiğini belirten Acar, sökülen kum zambaklarını görenlerin belediyeye bilgi vermesini istedi.

Acar, Kocaali ve Akçakoca sahillerindeki kuvvetli rüzgarda mendireklerin de hasar gördüğünü, durumun yetkililere bildirildiğini kaydetti.

Öte yandan Kocaali ve Akçakoca ilçelerinden geçerek Karadeniz'e dökülen Melen Çayı'nda, kuvvetli rüzgarın taşıdığı ağaç parçaları, tomruklar, plastik ve evsek atıklar nedeniyle kirlilik oluştu.

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