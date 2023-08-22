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Güncel
AA 22.08.2023 22:57

Artvin'de denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

Artvin'in Arhavi ilçesinde denizde kaybolan 71 yaşındaki Mehmet A.'u arama çalışmaları sürüyor.

Artvin'de denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

İlçede, 19 Ağustos sabahı teknesiyle denize açılan ancak kıyıdan 2 kilometre açıkta demirlediği teknesinde bulunamayan Mehmet A.'u arama çalışmaları 3. gününde de devam etti.

Deniz polisi ve Sahil Güvenlik ekiplerinin denizde yaptığı arama çalışmalara helikopterle havadan destek verildi.

Diğer ekiplerse sahildeki kayalıklar ve deniz kenarında arama çalışması yürüttü.

Artvin Valisi Cengiz Ünsal, çalışmalarının sürdürüldüğü bölgede incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Mehmet A.'un yakınlarıyla da görüşen Ünsal, ekiplerin çalışmaları titizlikle yürüttüğünü söyledi.

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