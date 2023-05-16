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DHA 16.05.2023 16:08

Artvin'de AK Parti ve MHP 1'er vekil çıkardı

Artvin'de 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde resmi olmayan kesin sonuçlara göre; AK Parti ve CHP 1'er milletvekilini Meclis'e gönderdi.

Artvin'de AK Parti ve MHP 1'er vekil çıkardı

Seçmen sayısının 136 bin 90 olduğu Artvin'de, 637 sandıkta oy kullanıldı. İl Seçim Kurulu'ndan alınan resmi olmayan kesin sonuçlara göre; kullanılan 121 bin 144 oyun 117 bin 851'i geçerli sayıldı. 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti 43 bin 790, CHP 35 bin 229, İYİ Parti 15 bin 382 ve MHP 11 bin 380 oy aldı. Buna göre; AK Parti'den Faruk Çelik (67), CHP'den Uğur Bayraktutan (58) milletvekili olarak seçildi. Bayraktutan, 5'inci kez TBMM gitmeye hak kazandı.

AK Parti milletvekili Faruk Çelik

Refah Partisi'nde İl Başkanlığı, Fazilet Partisi'nde Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. İlk defa 1999 genel seçimlerinde Fazilet Partisi Bursa milletvekili olarak Meclis'e girdi. 2001 yılında AK Parti'ye katıldı ve Kurucular Kurulu üyesi oldu. 2002 ve 2007 genel seçimlerinde Bursa, 2011 ve Kasım 2015 genel seçimlerinde Şanlıurfa milletvekili olarak Meclis'e girdi. 2007–2009 ve 2011–2015 yılları arasında Recep Tayyip Erdoğan ve Ahmet Davutoğlu tarafından kurulan hükümetlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak yer aldı. 64'üncü hükümette de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı görevinde bulundu. Temmuz 2017'de yapılan kabine değişikliğinde bakanlık görevini, Ahmet Eşref Fakıbaba'ya devretti. Çelik, evli ve 4 çocuk babası.

CHP milletvekili Uğur Bayraktutan

1965'te Artvin'de doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. 1988 yılında avukatlık stajını tamamlayıp, Artvin Barosu'na kaydını yaptırdı. Atatürkçü Düşünce Derneği Artvin Kurucular Kurulu üyeliği ve Artvin Barosu Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. SHP Artvin İl Başkan Yardımcılığı, CHP Artvin Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyeliği, CHP Artvin İl Başkanlığı görevlerini yürüttü. CHP Artvin İl Başkanlığı görevinden 12 Haziran 2011 Milletvekilliği seçimi için istifa etti. 24,25,26 ve 27’nci dönem CHP Artvin milletvekili seçildi. TBMM'de 24'üncü dönem Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi Türk Grubu üyeliği ve Anayasa Komisyonu üyeliği yaptı. 2014 yılından bu yana ayrıca CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyor. 

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