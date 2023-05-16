Açık 27ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
DHA 16.05.2023 16:04

Mersin'de CHP 5, AK Parti 4, Yeşil Sol 2, İYİ Parti ve MHP 1'er vekil çıkarttı

Mersin'de 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre CHP 5, AK Parti 4, Yeşil Sol 2, İYİ Parti ve MHP 1'er vekil çıkarttı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AK Parti Mersin Milletvekili oldu.

Mersin'de CHP 5, AK Parti 4, Yeşil Sol 2, İYİ Parti ve MHP 1'er vekil çıkarttı

1 milyon 410 bin 19 seçmenden 1 milyon 264 bin 211'nin oy kullandığı Mersin'de İl Seçim Kurulu'ndan alınan resmi olmayan sonuçlara göre, AK Parti'den Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ali Kıratlı, Havva Sibel Söylemez ve Faruk Dinç, CHP'den Ali Mahir Başarır, Gülcan Kış, Mehmet Emin Ekmen, Talat Dinçer, Hasan Ufuk Çakır, Yeşil Sol Parti'den Ali Bozan ve Perihan Koca, MHP'den Levent Uysal ve İYİ Parti'den Burhanettin Kocamaz milletvekili seçildi.

Bakan Nebati bu kez Mersin'i temsil edecek

24'üncü dönem İstanbul, 25'inci dönem memleketi Şanlıurfa ve 26'ıncı dönem yine İstanbul milletvekili seçilen Nureddin Nebati, AK Parti 4. Olağan Kongresi'nde MKYK Üyesi seçildi. MYK Üyesi olarak AK Parti Genel Merkez Mali ve İdari İşler Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı görevinin ardından, 2 Aralık 2021 'de Hazine ve Maliye Bakanı olan Nureddin Nebati, bu kez Mersin Milletvekili seçilerek kenti TBMM'de temsil edecek.

5 dönem belediye başkanlığı yaptı şimdi vekil oldu

4 dönem Tarsus ilçe Belediye Başkanlığı yaptıktan sonra 2014 yerel seçimlerinde MHP'den Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Burhanettin Kocamaz, bu kez kenti TBMM'de İYİ Parti'nin vekili olarak temsil edecek. 31 Mart yerel seçimlerinde aday listelerinin yetiştirilememesi üzerine Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı reddedilen Burhanettin Kocamaz, 4 Aralık 2018 tarihinde MHP'den istifa ederek İYİ Parti'ye geçti.

CHP hem oyunu artırdı hem vekil sayısını

Mersin'de CHP 208'de yüzde 26,76 olan oy oranını yüzde 30,97'ye yükselterek 3 olan vekil sayısını 5'e çıkarttı. AK Parti 2018'de 28.64 olan oy oranı yüzde 24,73'e gerilemesine rağmen 4 olan vekil sayısını korudu. MHP, Yeşil Sol ve İYİ Parti oy kaybetti. MHP'nin 2018'de 12,76 olan oy oranı 12'ye, İYİ Parti'nin 2018'de 13,56 olan oy oranı 11.92'ye geriledi. Her iki partinin 2'şer olan vekil sayılarını 1'e düştü. Kaybedilen 2 vekillik CHP’ye geçti. Yeşil Sol Parti'nin 2018'de 16,94 olan oy oranı yüzde 13,25'e kadar gerilemesine rağmen 2 olan vekil sayısını korudu.

KHK ile ihraç edilmişti

Yeşil Sol Parti'den Mersin Milletvekili seçilen Perihan Koca, MEB'de özel eğitim ve zihinsel engelliler öğretmenliği görevi sırasında KHK ile ihraç edilmişti. Koca, Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) kurucu, MK, PM üyesi ve parti sözcüler kurulu üyesi.

ETİKETLER
Mersin
Sıradaki Haber
Eskişehir'de CHP 3, AK Parti 2, İYİ Parti 1 milletvekili çıkardı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:39
Ankara'da asayiş uygulamaları: 1420 gözaltı
17:35
Azerbaycan'da 'ajan' operasyonu
17:42
Sözcü İbrahim Kalın: İkinci tur daha kolay olacak ama rehavete kapılmayacağız
17:22
AB ile Karadağ Frontex iş birliği anlaşması imzaladı
17:18
Bingöl'de otomobil yayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
17:13
'Hatay Halhalı zeytini' coğrafi işaret tescil belgesi aldı
Kedisi Slyvia'yı gittiği her yerde "omzunda" gezdiriyor
Kedisi Slyvia'yı gittiği her yerde "omzunda" gezdiriyor
FOTO FOKUS
Depremzedelerden linç yanıtı: Keşke hiç yardım etmeselerdi
Depremzedelerden linç yanıtı: Keşke hiç yardım etmeselerdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ