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Güncel
DHA 16.05.2023 16:02

Eskişehir'de CHP 3, AK Parti 2, İYİ Parti 1 milletvekili çıkardı

Eskişehir'de 28'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi resmi olmayan kesin sonuçlarına göre; CHP 3, AK Parti 2, İYİ Parti ise 1 milletvekilliği kazandı. 2018 yılında yapılan seçimlerde 1 milletvekili kazanan MHP, bu kez vekil kaybetti.

Eskişehir'de CHP 3, AK Parti 2, İYİ Parti 1 milletvekili çıkardı

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Seçimi için Eskişehir'de, 14 ilçede 688 bin 989 seçmen için 2 bin 191 sandık kuruldu. İl seçim Kurulu'ndan alınan resmi olmayan kesin sonuçlara göre; 636 bin 367 seçmenin oy kullandığı kentte, 614 bin 299 oy geçerli sayıldı.Yapılan sayımda oyların 211 bin 409'unu alan CHP 3, 201 bin 243’ünü alan AK Parti 2, 87 bin 12’sini alan İYİ Parti ise 1 milletvekilliği kazandı.

CHP'nin mevcut Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer ile Jale Nur Süllü yeniden Meclis'e girerken, 3'üncü sırada adayı İbrahim Arslan da milletvekili seçildi.

AK Parti'nin Eskişehir birinci sırada adayı olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile ikinci sıra adayı eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşen Gürcan da Meclis'e milletvekili olarak girdi. İYİ Parti'nin 1'inci sıra adayı Nebi Hatipoğlu da milletvekilliğini kazandı.

2018 yılında yapılan seçimlerde 1 milletvekili kazanan MHP, Eskişehir'de aldığı 44 bin 101 oyla vekil kaybetti.

YSK, 2021 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre; Eskişehir'in 7 olan milletvekili sayısının 6'ya düşürmüştü. 

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