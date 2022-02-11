Haber Giriş: 11 Şubat 2022 Cuma 17:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardıç kuşu avlayan kişiye 8 bin 709 lira ceza
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adana'da, koruma altındaki 5 ökse ardıç kuşunu avladığı belirlenen kişiye 8 bin 709 lira ceza verildi.
İl Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri, Saimbeyli ilçesinde Değirmenciuşağı Mahallesi'nde kurulan tuzakta 3'ü telef olmuş 5 ökse ardıç kuşu olduğunu belirledi.
Tuzaktaki kuşları almaya gelen Y.Ç. suçüstü yakalandı. Y.Ç.'ye 8 bin 709 lira ceza yazıldı.
Yaralı kuşlar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekiplerine teslim edildi.
Etiketler: Adana Kaçak Avcılık
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