İl Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri, Saimbeyli ilçesinde Değirmenciuşağı Mahallesi'nde kurulan tuzakta 3'ü telef olmuş 5 ökse ardıç kuşu olduğunu belirledi.

Tuzaktaki kuşları almaya gelen Y.Ç. suçüstü yakalandı. Y.Ç.'ye 8 bin 709 lira ceza yazıldı.

Yaralı kuşlar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekiplerine teslim edildi.