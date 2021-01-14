Haber Giriş: 14 Ocak 2021 Perşembe 17:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan'daki fuhuş operasyonunda 2 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Ardahan'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.
Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezindeki bir otelde fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Otele düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si "fuhuş yaptırmak ve fuhşa yer temin etmek" suçundan tutuklanırken 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Operasyonda 3 yabancı uyruklu kadın hakkında da işlem yapıldı.
Son Haberler
- 18:22
- 18:22
- 17:50
- 17:56
- 17:46
Sıradaki Haber
Antalya'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz