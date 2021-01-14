Haber Giriş: 14 Ocak 2021 Perşembe 17:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü
[Fotoğraf: AA]
Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobille çarpışan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.
Fikret Ergün'ün (51) kullandığı 07 UU 071 plakalı kamyonete, Cumhuriyet Mahallesi D-400 kara yolunda, Onur Y'nin (30) idaresindeki 34 RK 3519 plakalı otomobil arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan Ergün, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılan Ergün kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü Onur Y. gözaltına alındı.
Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntüde, otomobilin arkadan çarpması sonucu yoldan çıkan kamyonetin refüje çarparak durması yer alıyor.
Son Haberler
- 18:22
- 18:22
- 17:50
- 17:56
- 17:46
Sıradaki Haber
Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz