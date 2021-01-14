Haber Giriş: 14 Ocak 2021 Perşembe 16:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunceli'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Tunceli'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Anıl Murat Has idaresindeki 06 DU 5701 plakalı otomobil, Sarısaltuk Viyadüğü mevkisinde, İlyas Akbulut'un kullandığı 52 EV 865 plakalı otomobille çarpıştı.
Sürücü İlyas ile eşi Fatma Akbulut, olay yerinde hayatını kaybetti. Cenazeler, AFAD ekiplerince, sıkıştıkları araçtan çıkarıldı.
Diğer araçta bulunan ve yaralanan Cem Şiyar Kılıç, ambulansla götürüldüğü Tunceli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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