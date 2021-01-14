Haber Giriş: 14 Ocak 2021 Perşembe 16:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da otobüste ele geçirilen esrarla ilgili Afgan uyruklu 8 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Malatya'da 5 kilo 100 gram esrar ele geçirilen operasyonda, Afgan uyruklu 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kentteki kontrol noktasında bir otobüsü durdurarak arama yaptı.
Valizlerde yapılan aramada 5 kilo 100 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Olayla ilgili araçta bulunan şüpheli 8 Afgan gözaltına alındı.
Son Haberler
- 16:49
- 16:48
- 16:42
- 16:52
- 16:38
Sıradaki Haber
Kocaeli'de 2 katlı evde çıkan yangın söndürüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz