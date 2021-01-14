Haber Giriş: 14 Ocak 2021 Perşembe 16:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
[Fotoğraf: AA]
Malatya'nın yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaza büründü.
Kent merkezinde yağmur etkili olurken yüksek rakımlı Darende, Hekimhan ve Doğanşehir ilçelerinde kar yağıyor.
Kar yağışı nedeniyle parklar, araçlar, bahçeler "beyaz örtü"ye büründü, bazı kişiler karla kaplanan bölgelerde öz çekim yaptı.
Kar yağışı nedeniyle şu anda trafikte herhangi olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi.
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