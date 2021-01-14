Kentteki bisiklet ve engelli derneklerinin temsilcileri, rektörlük binasının önünde bir araya geldi.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, burada yaptığı açıklamada, üniversitedeki tüm yolların yenilendiğini bu kapsamda bisiklet yolu da oluşturduklarını söyledi.

Üniversitede bisiklet sporcularını görmekten mutluluk duyacaklarını belirten Tabakoğlu, "Hem bisiklet sporcuları hem de tekerlekli sandalyeyle üniversiteye gelip gitmek zorunda kalan hastalarımız için de bisiklet yolları güvenli alan teşkil edecektir. " dedi.

"Bisiklet yolları çoğalmalı"

TÜ Genel Sekreter Yardımcısı ve Sağlık, Kültür Daire Başkanı Burak İşçimen, üniversite içerisinde 6 kilometrelik bisiklet yolu oluşturduklarını belirtti.

Bisiklet yollarının pek çok donatıyla geliştirileceğini ifade eden İşçimen, şöyle konuştu:

"Yolumuzun üzerinde erişilebilir parklar, öğrenciye ve erişilebilirlik ihtiyacı olan bireylere duraklar, öğrencilerin ekip biçtiği ürünleri satabilecekleri ve spor yaptıktan sonra su içebilecekleri istasyonlar gibi donatılarla zenginleştirilmiş bir üniversite hayalimiz var. Bunların mastır planlarını çizdik ve uygulamaya başladık."

Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği Edirne Temsilcisi Açelya Sivrikaya Giray da Trakya Üniversitesinin "engelsiz üniversite" olduğunu ve bu anlamda örnek çalışmalar yapıldığını belirtti.

Arda Bisiklet Derneği Başkanı Mehmet Fidan ise bisiklet yollarının çoğalması gerektiğine dikkati çekti.

Bisiklet yollarında bisiklet istasyonlarının da yapılması gerektiğini aktaran Fidan, üniversite yetkililerine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından akademisyenler ve bisikletçiler üniversitenin yeni bisiklet yolunda pedal çevirdi.