Hırsızlık, yaralama, hükümlü veya tutuklunun kaçması gibi 9 ayrı suçtan hakkında 14 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevinden firar eden hükümlü E.C.A'nın kız arkadaşının evinde olduğunu tespit eden Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, adrese operasyon düzenledi.

Yakalanan E.C.A, sağlık kontrolünden geçirilerek, Kayseri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

