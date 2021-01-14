Haber Giriş: 14 Ocak 2021 Perşembe 15:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kütahya'da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor
[Fotoğraf: AA]
Kütahya ile Bursa sınırları arasında yer alan Domaniç Dağları'na kar yağışı aralıksız devam ediyor.
Domaniç-İnegöl kara yolunda kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiliyor. Hazırlıksız araçlarıyla yola çıkan sürücüler karlı yollarda zor anlar yaşıyor.
Karayolları ekipleri, yolları trafiğe açık tutmak için iş makineleriyle kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor.
Trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
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