Sağlık Bakanlığı'nın 4 aşamalı takvimine göre öncelikli meslek grupları netleşti.

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde ayrıntılı şema ile hangi meslek gruplarının aşılanacağı anlatıldı.

Sitede "Hastalığa maruz kalma, hastalığı ağır geçirme ve bulaştırma riskleri ile hastalığın toplumsal yaşamın işleyişi üzerindeki olumsuz etkisi değerlendirilerek COVID-19 aşısı uygulanacak gruplar belirlenmiş olup bu gruplara sırasıyla uygulanacaktır." açıklaması yapıldı.

Koronavirüs aşısında öncelikli gruplar için tıklayınız.

Sağlık çalışanlarının aşılanmasına başlandı

Çin'in koronavirüs aşısı CoronaVac'a acil kullanım onayı verildi, önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı oldu sonra Bilim Kurulu üyeleri. Bu sabah itibarıyla yurt genelinde toplu aşılama başladı. Önce sağlık çalışanları aşı oluyor.

Bakanlığın "https://covid19asi.saglik.gov.tr" adresinden aşılanan kişi sayısı anbean paylaşılıyor.

İşte dakika dakika aşılanan kişi sayısı

Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de yaklaşık 1 milyon 100 bin sağlık personeli bulunuyor.

Çin'den gelen 3 milyon dozluk CoronaVac aşısının ilk etapta iki doz halinde 28 gün arayla uygulanacağı, COVID-19 geçirenlerin 4-6 aylık süreçte aşılanmayacağı göz önüne alındığında, sağlık ordusunun tüm personelinin hastalıkla mücadelede büyük avantaj kazanması bekleniyor.

Hangi meslek grupları ne zaman aşı olacak?

Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşısı takvimini açıkladı. 4 aşamalı takvime göre öncelikli meslek grupları belli oldu.