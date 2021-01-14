Haber Giriş: 14 Ocak 2021 Perşembe 13:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de taşkın nedeniyle mahsur kalan sokak hayvanlarını AFAD ekipleri kurtardı
[Fotoğraf: AA]
Edirne'de, Tunca Nehri'nin taşması sonucu mahsur kalan sokak hayvanları, AFAD İl Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.
Sarayiçi mevkisindeki Tavuk Ormanı'nda yaşayan sokak hayvanları, taşkın nedeniyle mahsur kaldı.
Botlarla bölgeye giden ekipler, hayvanları kurtararak güvenli alanlara ulaştırdı.
Ekipler, mahsur kalan hayvanları kurtarma çalışmalarını sürdürürken, farklı noktalara yem de bıraktı.
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