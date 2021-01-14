AFAD İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kayak merkezinde yer alan Jandarma Karakolu'nda düzenlenen eğitimde AFAD Arama ve Kurtarma Teknisyenleri ile JAK ekiplerinin tecrübe paylaşımı eğitim faaliyetinde bir araya geldiği bildirildi.

Eğitimde, arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılan araç gereç ve ekipmanların kullanımları ile ilgili bilgi paylaşımı yapılırken, aynı zamanda olası kurtarma olaylarında yapılması gereken konular görüşüldü.