İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6-8 Ocak'ta Başakşehir, Kağıthane, Avcılar ve Bahçelievler'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 91 kilo 500 gram esrar, 10 kilo 635 gram eroin, 6 kilo 150 gram kokain, 4 hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 87 bin 300 dolar ile 43 bin 800 lira ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Ayrıca, kentte yılbaşından bu yana düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 132 kilo 835 gram uyuşturucu madde, 82 bin 168 uyarıcı hap ele geçirilmişti.

Operasyonlarda 162 kişi yakalanmış, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 106'sı tutuklanmıştı.