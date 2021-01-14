Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.

Bu kapsamda dün gerçekleştirilen denetimlerde, karantina hükümlerine aykırı davranan 2, sosyal mesafe ve maske kullanma kurallarını ihlal eden 125, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 266 kişiye para cezası uygulandı.

Denetlenen 325 iş yerinde ise herhangi olumsuzluğa rastlanmadı.

Malatya

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma komutanlığına bağlı ekipler kent genelinde Kovid-19 denetimleri yaptı.

Semt pazarları, iş yerleri ve toplu taşıma araçlarında denetim yapan ekipler, maske takmayan 4, sosyal mesafe kuralını ihlal eden 12 ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 17 kişiye para cezası kesti.

Toplu taşıma denetimlerinde ise 4 araca işlem yapıldı.