Haber Giriş: 14 Ocak 2021 Perşembe 12:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Niğde merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 17 kadın şüpheliden 4'ü daha adliyede
[Fotoğraf: AA]
Niğde merkezli 7 ilde FETÖ'nün "mahrem yapılanmasına" yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 kadın şüpheliden 4'ü daha adliyeye sevk edildi.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden 4'ünün daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'nün "mahrem yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında Niğde, Ankara, Karaman, Adana, Kayseri, Yozgat ve Konya'da belirlenen adreslere 12 Ocak'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda 17 kadın şüpheli gözaltına alınmış, 5'i dün adliyeye sevk edilip adli kontrol şartıyla salıverilmişti.
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