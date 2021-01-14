Haber Giriş: 14 Ocak 2021 Perşembe 12:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'deki 57'nci tugayda hava savunma eğitimleri düzenlendi
[Fotoğraf: AA]
Milli Savunma Bakanlığı, İzmir'deki 57'nci Topçu Tugayı Hava Savunma Tabur Komutanlığında, hava savunmasına ilişkin eğitimlerin gerçekleştirildiğini bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İzmir'deki 57'nci Topçu Tugayı Hava Savunma Tabur Komutanlığımızda görevli personelimiz, hava savunma topuyla hava hedeflerinin takibi, ateş altına alınması, Sentinel ve Kalkan radar sistem kurulumlarını kapsayan eğitimler gerçekleştirdi." ifadesi kullanıldı.
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