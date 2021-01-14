Haber Giriş: 14 Ocak 2021 Perşembe 12:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu temin ederek sattığı ileri sürülen şüphelilere yönelik 4 adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, İ.H.C, M.C.T, M.E.P. ve D.A. gözaltına alındı.
Zanlıların adreslerinde narkotik köpeğiyle yapılan aramalarda, 29 gram eroin, 6 gram sentetik uyuşturucu, 6 uyuşturucu hap ile tabanca bulundu.
Şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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