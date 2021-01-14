Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Soğucaksu, Balıcak, Şirinler, Elmacık ve Isırganlı köylerinde, kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı.

Merkez ilçeye bağlı Arıt, Sıralı ve Aydınlar köylerinin yüksek kesimlerindeki yağış nedeniyle köy yolları karla kaplandı.

Hasankadı, Kumluca ve Kozcağız beldelerinin yüksek kesimleri beyaza bürünerek güzel görüntü oluşturdu.

Ulus ilçesinde araçlarıyla yüksek kesimlere çıkan vatandaşlar fotoğraf çekti, kartopu oynadı.

- Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar tuttu

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yüksek kesimlerde kar tutmaya başladı.

Gölcük ilçesindeki Eriklitepe Tabiat Parkı'nda da kar yağışı güzel görüntüler oluşturdu.

Öte yandan kentte belediye ekipleri, karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Beyaza bürünen Çam Dağı havadan görüntülendi

Sakarya'nın Hendek ve Kocaali ilçelerinin arasında kalan "doğa ve kültür yolu"nu bünyesinde bulunduran Çam Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor.

Beyaz örtüyle kaplanan 900 rakımlı bölge, havadan görüntülendi.

Öte yandan Hendek ilçesindeki Dikmen Mahallesi'nde de kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

Beyaz örtüyle kaplanan bölge, kartpostallık görüntü oluşturdu.

Dikmen Mahallesi'nde 15 santimetre ölçülen kar kalınlığı, Dikmen Yaylası'nda 40 santimetreye ulaştı

Keltepe'de kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı

Karabük'te dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde tutmaya başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca yapımı tamamlanan ve geçen yılın başında hizmete sunulan Kelkepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Karabük-Bartın kara yolunun Beştepeler mevkisi ile 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi ve Karabük'ü İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolu Kemikli rampalarında yağış nedeniyle trafik ekipleri önlem aldı.