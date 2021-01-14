Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca analizleri tamamlandıktan sonra "Acil Kullanım Onayı" verilen CoronaVac aşısı, Balıkesir'de sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı.

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Başhekim Vekili Uzm. Dr. Özkan Aydeniz çalışmaları inceledi.

Aydeniz, gazetecilere yaptığı açıklamada, 25 polikliniği Kovid-19 aşı odası olarak belirlediklerini söyledi.

Kamu ve özel hastanelerde çalışan tüm sağlık çalışanlarına randevu ile aşı uygulamasının yapıldığını belirten Aydeniz, şöyle devam etti:

"Bundan sonraki süreçte vatandaşlarımıza da yine bu polikliniklerimizde aşı uygulaması yapılacaktır. İnşallah aşının ardından bu süreci daha iyi bir şekilde geçireceğiz. Polikliniklerimizin her 10 dakikada bir randevuları açık. 15 polikliniğimiz saat 17.00'ye kadar, 17.30'dan itibaren saat 00.00'a kadar ise adına aşı tanımlaması yapılan herkes burada aşısını yaptırabilecek. Tüm ilçelerimizdeki Aile Sağlığı Merkezlerimizde de aşılama başlamış durumdadır."

Aşı yaptıran Radyoloji Uzmanı Dr. Ahmet Çelik de "Herkese aşı olmaları için hastanelere başvurmalarını tavsiye ediyorum. Herhangi bir yan etki oluşmadan aşı olduk, ağrı sızı olmadı." dedi.

Gönen ve Manyas ilçelerinde de aşı uygulamasına başlandı. Gönen Devlet Hastanesinde ilk aşının yapıldığı Başhekim Dr. Ersin Atıcı, "Bakanlığımız tarafından ilk etap olarak 98 aşımız geldi, yarın da 125 aşımız gelecek ve tüm personelimizin aşılamasını gerçekleştireceğiz. Aşılama çalışmalarının insanlarımızın hayrına sonuçlanacağına inanıyorum." diye konuştu.