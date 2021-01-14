Haber Giriş: 14 Ocak 2021 Perşembe 16:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de 2 katlı evde çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Derince ilçesinde, 2 katlı evde çıkan yangın hasara yol açtı.
Deniz Mahallesi Gonca Sokak'ta bulunan Ramazan A'nın ikamet ettiği 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevlere müdahale eden Ramazan A, yangını söndüremeyince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Çatıya da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
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