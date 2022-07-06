Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen programda, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut ile Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Fatih Cineviz çalışmaya ilişkin basın mensuplarını bilgilendirdi.

Bulut, yaptığı açıklamada, Milli Eğitim ile Tarım ve Orman bakanlıklarının ülkenin 2023 hedefleri doğrultusunda dijital çağın ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesine destek verdiğini söyledi.

"Gelecek Tarımda Tarımın Geleceği Gençlerde" yaklaşımıyla geleceği garanti altına almaya çalıştıklarını belirten Bulut, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda bilginin en güçlü tarımsal girdi olduğu bilinciyle özellikle gençlerin, tarımda daha etkin ve verimli bir şekilde yer alması için ülkemiz topraklarında eğitime entegre olmuş, doğru bilgiyle buluşan ve dünya ile rekabet edebilen birey olmasını sağlamayı hedefliyoruz. Bilindiği üzere ülkemiz son yıllarda tarım sektörünün yasal ve kurumsal çerçevesini güçlendirmeye yönelik ilerleme kaydederken, üreticilerimizin de rekabetçi piyasa koşulları karşısında ayakta kalabilmelerini sağlayacak tedbirler alarak üretimin devam etmesi için çaba sarf etmektedir."

Cineviz de protokolün hayırlar getirmesini temenni ederek, "Ülkemizin 2023 hedeflerine doğru yaptığımız bu çalışma Ardahan için son derece önemli bir çalışma oldu. Bu çalışmamızda emeği geçen herkese teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından Bulut ve Cineviz, protokol metinlerini imzaladı.​​​​​​​