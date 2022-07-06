Haber Giriş: 6 Temmuz 2022 Çarşamba 10:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.
Mehmet Ç. (65) idaresindeki 48 FB 135 plakalı traktör, Zorlar Mahallesi Oyuk mevkisindeki zeytin bahçesinde devrildi.
Kazada traktörün altına sıkışan sürücü, Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince kurtarıldı.
Sağlık ekibince Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Ç'nin, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: Muğla Trafik Kazası
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