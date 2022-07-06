Vali Yılmaz Doruk, sınavda yüzde 1'lik başarı diliminde yer alan 12 öğrenci, aileleri ve okul müdürlerini kabul edildi. Öğrencileri ödüllendiren Doruk, okul müdürlerine de başarı belgesi verdi.

Doruk, burada yaptığı konuşmada, bu başarının planlı ve düzenli çalışmanın eseri olduğunu söyledi.

Bu başarının ana aktörünün öğrenciler olduğunu belirten Doruk, "Geri planda bu başarının paydaşları olan aileler, öğretmenler ve idarecilerimizi de kutluyorum. Bu uzun soluklu bir yarış. Başarının il geneline yayılmasından dolayı da çok mutluyuz. Bu da başarının tesadüf olmadığının bir kanıtı. Okullarımızdaki topyekun gayretle ortaya çıkan bir başarı var. İl genelindeki eğitim sisteminin de her geçen gün daha iyiye gittiğini görüyoruz." dedi.

Doruk, öğrencilere bundan sonraki eğitim sürecinde başarılar diledi.

Programda LGS sonuçlarına ilişkin bir açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, 2022 LGS merkezi sınav sonuçlarına göre 40,04 olan Türkiye geneli ortalama doğru sayısının Artvin'de 44,22 ile Türkiye ortalamasının 4,18 doğru üzerinde olduğunu ifade etti.

Artvin'de yüzde 1'lik başarı dilimine giren öğrenci sayısının 2022 yılında 12 olduğunu belirten Acar, "Yüzde 15'lik dilimde ise 258 öğrencimiz var. Öğretmenlerimizle birlikte öğrencilerimizin başarısını artırmak için yoğun çaba sergiledik. Eğitim kenti Artvin'e yakışan bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim." diye konuştu.

İl birincisi olan Şehit Erol İnce Ortaokulu öğrencisi Talha Aydın, sınavda tek bir soruyu yanlış yaptığını kaydederek, "Tam puan almayı tek bir soruyla kaçırdım. Bir Türkçe sorusuna yanlış cevap verdim. Onu da doğrudan yanlışa çevirdim. Hedefim tüm sorulara doğru cevap vermekti ama bu benim için bir başarı. Mutluyum. Yaz tatilimi de birinci olmamın hazzı ile çok iyi geçiriyorum." dedi.

LGS'ye 6'ncı sınıftan beri düzenli hazırlandığını anlatan Aydın, çok soru çözdüğünü, ders çalışmanın yanında elinden geldiği kadar kitap okuduğunu sözlerine ekledi.