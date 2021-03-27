Haber Giriş: 27 Mart 2021 Cumartesi 12:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan'da bir köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: Arşiv]
Ardahan'ın Göle ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Göle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, vaka artışı ve temaslı kişilerin fazla olması nedeniyle Kuytuca köyünde, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla karantina uygulanmasına karar verdi.
Kararın ardından jandarma ekiplerince köye giriş ve çıkışlar kapatıldı.
Ardahan, Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı risk haritasında 22 yüksek riskli il arasında bulunuyor.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Tedbirleri
Son Haberler
- 13:08
- 13:13
- 12:57
- 13:17
- 13:08
Sıradaki Haber
Adana'da bir mahalle karantinaya alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz