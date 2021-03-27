Haber Giriş: 27 Mart 2021 Cumartesi 11:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da bir mahalle karantinaya alındı
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]
Adana'nın Feke ilçesinde bir mahallede, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Feke Kaymakamı Vahit Yılmaz, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun, artan koronavirüs vakaları nedeniyle Gürümze Mahallesi'nin karantinaya alınmasına, mahalleye giriş ve çıkışların sınırlandırılmasına karar verdiğini söyledi.
Yılmaz, karantinanın 6 Nisan'a kadar süreceğini bildirdi.
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