Haber Giriş: 27 Mart 2021 Cumartesi 12:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de karla mücadele çalışmaları sürüyor
[Fotoğraf: AA]
Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Belediyeden yapılan açıklamada, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı karla mücadele ekiplerinin yoğun tipi ve karın etkisiyle ulaşımın aksadığı 4 ilçede toplam 59 mahalle yolunda temizleme çalışması yaptığı bildirildi.
Ekiplerin, Sarız ilçesinde 30, Develi'de 18, Tomarza'da 8 ve Bünyan'da 3 olmak üzere toplam 59 mahalle yolunu ulaşıma açtığı belirtilen açıklamada, il genelinde kırsal mahallelerde, kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda yaşanan zorlukları giderebilmek amacıyla gece boyu çalışma yapıldı.
Etiketler: Hava Durumu Kar Yağışı Meteoroloji Ulaşım
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