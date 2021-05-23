Haber Giriş: 23 Mayıs 2021 Pazar 17:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan'da bir köy Covid-19 nedeniyle karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (ARŞİV) ]
Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki bir köyde, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, vaka artışı ve temaslı kişilerin fazla olması nedeniyle Kayabeyi köyünde, salgının yayılmasının engellenmesi ve sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla 10 gün karantina uygulanması kararı aldı.
Kararın ardından kolluk kuvvetlerince köye giriş ve çıkışlar durduruldu.
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