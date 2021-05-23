Tuzla'da alınan bilgiye göre, 20 Mayıs'ta Yayla Mahallesi'nde bir evden 1200 lira para ve çeyrek altın çalan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Hırsızlık yapılan evin civarındaki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri kadın şüphelinin, çok sayıda hırsızlık olayından kaydı bulunan Y.G. olduğunu tespit etti.

Şüpheli, Pendik'te ikamet ettiği adrese düzenlenen operasyonda yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.G. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.