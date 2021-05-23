Haber Giriş: 23 Mayıs 2021 Pazar 17:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de çıkan orman yangını söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan orman yangınında 2 hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü.
İlçe sınırlarındaki Çamdüzü mevkisinde bulunan ormanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında, 2 hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü.
Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.
Etiketler: Orman Yangını
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