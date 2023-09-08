Ardahan'da 6. Kaz Çalıştayı başladı

Ardahan'da kaz yetiştiriciliği konusunda birikimlerin değerlendirilmesi, yetiştiriciliğe ilişkin teknik ve ekonomik sorunların tartışılması ve bu yönde geleceğe yönelik stratejik hedeflerin belirlenmesi amacıyla düzenlenen 6. Kaz Çalıştayı’na, Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Cineviz, kurum ve kuruluş temsilcileri, STK üyeleri, kaz üreticileri, vatandaşlar ve basın mensupları katıldı.

Çalıştayın açılışında bir konuşan Vali Hayrettin Çiçek, bölgede yürütülen büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ile kazcılık, arıcılık ve tarımsal faaliyetlerden bahsederek bu faaliyetlerin, tüm paydaşların gayretleri gerçekleştirilecek olan projelerle daha modern bir yapıya kavuşması gerektiğine vurgu yaptı.

"Biz bu tarz çalışmaları her zaman destekleyeceğiz"

Vali Öner, "Ülkemizde son 20 ila 25 sene içerisinde tarım sektöründeki iş gücü, sanayi ve hizmetler sektörüne hızlı bir şekilde kaydı ve bunun sonucunda kırsaldaki nüfusumuz hızla azaldı, kentleşme oranlarımız yükseldi. Ardahan’da maalesef bu durumun sonucundan nasibini alan illerden biri olmuştur. 160 bin nüfuslardan 190 binlere kadar gerilemiş ilimizin nüfusu. Bu tarz çalışmalar, özellikle hayvancılıkla ilgili çalışmalar bölgemiz için oldukça önemli. İlimizin ticaret yolları üzerinde olması ve ilerleyen dönemlerde iki sınır kapımızın çok daha önemli ve hareketli hale geleceğine olan inancımızla, bizde Ardahan olarak bu hareketlilikten ıskalamadan payımızı almamız, ekonomimize katkı sağlamamız lazım. Biz bunun için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bölgemizin, mera varlığı ve hayvancılık kültürü gibi avantajlarını kullanarak nüfusumuzu daha fazla kaybetmeme adına bu alanlara daha fazla yönelim göstereceğiz. Hayvancılıkla birlikte, kaz yetiştiriciliği gibi alternatif arayışlarda önem arz ediyor. Bu çalıştay da bölgemizin kaz yetiştiriciliği anlamında önemli olacaktır. Biz bu tarz çalışmaları her zaman destekleyeceğiz" dedi.