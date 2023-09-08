Kilisli bocce sporcuları uluslararası başarılara odaklandı

Kilis'te antrenörleri Mehmet Akdağ tarafından okul seçmelerinde keşfedilen Hüseyin İspir ve Furkan Açıkel, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde müsabakalara hazırlanmaya başladı.

Bocceyi kısa sürede seven 2 arkadaş, hazırlandıkları birçok müsabakada derece elde etti.

Hüseyin İspir ve Furkan Açıkel, en son 8-11 Ağustos'ta Mersin'de yapılan Türkiye Volo Şampiyonası Atış Oyunları'nda basamak role (çiftlerde) genç erkeklerde Türkiye şampiyonu oldu.

Antrenmanlarını sürdüren genç yetenekler, uluslararası başarılara odaklandı.

Furkan Açıkel, bu sporu aktif olarak 2 yıldır yaptığını, yoğun çalışarak kısa sürede derece elde ettiğini belirtti.

Mersin'de yapılan Türkiye Volo Şampiyonası Atış Oyunları'nda basamak role (Çiftlerde) genç erkeklerde şampiyon olduklarını aktaran Furkan, "Yine 2023'te Genç Erkekler Volo Altın Nokta'da Türkiye ikincisi oldum. Bundan sonraki en büyük hedefim dünya şampiyonu olmak. Onun için de çok sıkı çalışıyoruz. Her gün antrenmanlarımızı hocamızın desteğiyle devam ettiriyoruz." diye konuştu.

Hüseyin İspir de bocceye 7 yıl önce okul seçmelerinde antrenörünün keşfetmesiyle başladığını kaydetti.

Bu sporu keyif alarak yaptığını dile getiren Hüseyin, "2017'de minik 3'lü takımlar Türkiye petank şampiyonluğunu, 2019'da yıldız genç erkek 3'lü takımlar Türkiye üçüncülüğünü, bu sene de Türkiye birinciliğini aldık. Hedefim uluslararası şampiyonlara gitmek." ifadelerini kullandı.

Sporun hayatını olumlu yönde etkilediğine dikkati çeken Hüseyin İspir, ailesinin de bu süreçte kendisine desteğini esirgemediğini anlattı.

Antrenör Mehmet Akdağ, boccede 2018 yılından beri farklı kategorilerde farklı sporcuların dereceler aldığını belirtti.

Kilis'te bocce sporunun çıtasını yüksek seviyelere getirdiklerini vurgulayan Akdağ, öğrencileri küçük yaşta seçerek belli bir yol katettiklerini ifade etti.

Akdağ, verilen emeklerin meyvelerini aldıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bu 2 çocuğumuz, Mersin'de Türkiye Şampiyonası'nda çok önemli dediğimiz boccenin en zor oyunlarından biri olan volo geleneksel basamak oyununda Türkiye birincisi oldu. Çocukların bu alanda ciddi bir derece elde etmesi milli takımın kapısını sonuna kadar aralamış oldu. Önümüzdeki yıl inşallah sporcularımıza milli gözüyle bakabiliriz."