Açık 24.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 30.07.2024 18:29

Ardahan'da "23. Ulusal Göle Kültür ve Kaşar Festivali" sona erdi

Ardahan'ın Göle ilçesinde üretilen kaşar peynirinin tanınırlığının artırılması amacıyla düzenlenen "23. Ulusal Göle Kültür ve Kaşar Festivali" sona erdi.

Ardahan'da "23. Ulusal Göle Kültür ve Kaşar Festivali" sona erdi

Göle Festival Alanı'nda düzenlenen ve dün başlayan festivale, ikinci gününde de yoğun katılım oldu.

Halk oyunları ekiplerinin gösterisiyle başlayan etkinlikte, vatandaşlar toplu halay çekmenin keyfini yaşadı.

Sağanağın yer yer etkili olduğu festivalde, yerel sanatçılar da sahne aldı.

Festival, davetlilerin stantları gezmesiyle sona erdi.

Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, festivale katılımın yoğun olmasından mutlu olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu festivallerle gurbetçilerimizle buluşuyoruz. Bugünkü kalabalık, yoğun katılımda bunun en bariz örneğidir. Özellikle dışarıdan gelen hemşerilerimizi misafir etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Onların Göle'mizden mutlu ayrılmaları için çaba gösteriyoruz."

Budak, sonraki yıllarda festivale katılımın daha çok olması için çaba göstereceklerini sözlerine ekledi.

ETİKETLER
Ardahan Festival Sağanak
Sıradaki Haber
Kırıkkale'de 'aşure lokması' etkinliği
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:18
İzmir'de 18 düzensiz göçmen yakalandı, 18 düzensiz göçmen kurtarıldı
20:17
İsrail'den Beyrut'a saldırı
20:15
SGK, PTT ve TROY arasında emekliler için işbirliği imzalandı
19:46
Bakan Bayraktar Türkmenistan ile olası işbirliklerine yönelik görüşmeler yaptı
20:20
Kapıkule'de bir tırda 25 kilo 640 gram uyuşturucu ele geçirildi
19:42
Mali'de ordu, Tuareg isyancılarına karşı ağır kayıp verdiğini duyurdu
Saraybosna'nın Bosna Savaşı'nda 'dünyaya açılan' tek kapısı: Umut Tüneli
Saraybosna'nın Bosna Savaşı'nda 'dünyaya açılan' tek kapısı: Umut Tüneli
FOTO FOKUS
Şile'de 2 ayrı hortum çıktı
Şile'de 2 ayrı hortum çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ