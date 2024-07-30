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Güncel
İHA 30.07.2024 18:13

Kırıkkale'de 'aşure lokması' etkinliği

Kırıkkale'de düzenlenen `aşure lokması` etkinliğine katılan Vali Mehmet Makas ve Belediye Başkanı Ahmet Önal, davetlilere aşure ikramında bulundu. Etkinliğin sonunda da Hacıbektaş Gönüllü Semah Topluluğu tarafından semah gösterisi yapıldı.

Kırıkkale'de 'aşure lokması' etkinliği

Kırıkkale Alevi Kültür Derneği, Muharrem Ayı dolayısıyla `aşure lokması` etkinliği gerçekleştirdi.

Öğretmenevi'nde düzenlenen etkinliğe katılan Vali Mehmet Makas ve Belediye Başkanı Ahmet Önal, davetlilere aşure ikramında bulundu. Etkinliğin son bölümünde ise katılımcılar Hacıbektaş Gönüllü Semah Topluluğu'nu izledi. Vali Makas, konuşmasında Anadolu'nun tarihine ve köklerine vurgu yaparak Horasan'dan gelen kültürel mirasın önemine dikkat çekti.

Makas, "Anadolu, köklerine indiğinizde Horasan'dan gelen bir yurdun parçasıdır. Hoca Ahmet Yesevi hazretlerinin başlattığı bu kültür, matem ile birlikte yeniden bir dirilişi temsil eder. Aşure çorbasının içerisindeki çeşitliliğin harmanlanması gibi Anadolu da Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Alevi ve Sünni bir arada olmalıdır. Birlikteliği ve birbirimizi sevmeyi başarmalıyız" dedi.

Başkan Önal da Muharrem ayının birlik ve beraberlik için bir vesile olması gerektiğini belirtti.

Önal, "Hak katında lokmalarımız kabul olsun. Cenâb-ı Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Matem ayı, birliğimize ve beraberliğimize vesile olsun. Kardeşliğimiz daim olsun. Anadolu coğrafyası Yunus Emreleri, Hünkar Hacı Bektaşi Velileri ve Mustafa Kemal Atatürkleri çıkaran topraklardır. Anadolu insanlarına selam olsun" ifadelerini kullandı. 

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