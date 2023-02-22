Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba 10:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan-Şavşat kara yolu tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı
Ardahan-Şavşat kara yolunda, olumsuz hava koşulları nedeniyle araç geçişine izin verilmiyor.
Ardahan'da sabah saatlerinde etkili olan kar, yüksek kesimlerde tipiye dönüştü.
Görüş mesafesinin düşmesi ve buzlanma nedeniyle Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara Geçidi'nde ulaşımda aksama yaşanıyor.
Ekipler, söz konusu güzergahı yoğun tipi nedeniyle ulaşıma kapattı.
Etiketler: Ardahan Kar Yağışı Hava Durumu
Son Haberler
- 15:36
- 15:27
- 15:15
- 15:03
- 14:59
Sıradaki Haber
Balıkesir'de jandarmadan 35 şüpheliye gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz