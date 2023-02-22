Trafik ekipleri sorumluluk alanlarında gerçekleştirdikleri eğitimler çerçevesinde 368 öğrenci, 42 cezaevi personeli, 112 traktör sürücüsü, 213 diğer sürücü ve 122 yaya olmak üzere toplam Bin 291 kişiye trafik eğitimi verildi.

Trafik eğitimler esnasında 500 adet reflektör yelek, 500 adet üçgen reflektör ve ayrıca 326 adet broşür dağıtılarak hem sürücüler, hem de yayalar bilgilendirildi.