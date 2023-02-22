Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba 10:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da "Kökünü Kurutma" operasyonunda 27 zanlı yakalandı
[Fotograf: İHA]
Tekirdağ'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen "Kökünü Kurutma" operasyonunda 27 zanlı yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satışının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ile koordineli 11 ilçede operasyon düzenledi.
Yapılan aramalarda yüklü miktarda uyuştucu, 3 ruhsatsız tabanca, 102 tabanca mermisi, 9 ruhsatsız av tüfeği, 57 av tüfeği fişeği, iklimlendirme düzeneği, 13 uyuşturucu kullanma aparatı, 150 şeffaf kilitli poşet, 66 bin 900 litre kaçak şarap ele geçirildi.
Etiketler: Tekirdağ Uyuşturucu
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