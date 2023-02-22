Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba 09:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da otomobil yayaya çarptı
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
T. S. idaresindeki hafif ticari araç, Yeniköy mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Ömer S.'ya çarptı.
Sarıkaya olay yerinde hayatını kaybetti.
İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, sürücü T. S'yi gözaltına aldı.
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